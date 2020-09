Detetado caso positivo de Covid-19 no Vitória de Guimarães

Há um caso positivo de covid-19 no Vitória de Guimarães. Nelson da Luz, extremo que foi o último reforço apresentado pelo clube, está assintomático e já cumpre isolamento.

O jogador ainda não tinha sido integrado no plantel, ou seja, não teve contactos com os outros jogadores.

Em comunicado, o Vitória de Guimarães explicou que os funcionários do clube que estiveram com o extremo de 22 anos também estão isolados, mas as rotinas de treino da equipa vão manter-se.

Jogadores da I Liga vão ser testados todas as jornadas

Os jogadores da I Liga farão testes de despiste à covid-19 antes de todas as jornadas. De acordo com o Plano de Retoma do Futebol Profissional, divulgado pela Liga de Clubes, os futebolistas serão testados até 48 horas antes do início dos jogos.

Veja também: