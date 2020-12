Sporting empata em Famalicão

O Sporting empata a duas bolas com o Famalicão, este sábado, em Vila Nova de Famalicão, num jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Pedro Gonçalves inaugurou o marcador em Famalicão aos 37 minutos, colocando o Sporting em vantagem.

Seis minutos depois Gustavo Assunção iguala o resultado. Mas os leões, ainda antes do fim da primeira parte, marcam mais um golo pelo pé de Pedro Porro, fazendo o 1-2.

Já na segunda parte da partida, aos 89 minutos, o Famalicão volta a marcar. Jhonata Robert faz o 2-2 para o Famalicão.

No período de descontos o Sporting ainda faz o 2-3, mas acabou por ser anulado.

Com este empate, o Sporting continua a liderar, com 23 pontos, mas pode ver Sporting de Braga e Benfica, ambos com 18, e FC Porto, com 16, aproximarem-se, enquanto o Famalicão passou a somar 10 pontos.