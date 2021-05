As contas do Sporting para chegar ao título

O Sporting está a dois pontos de ser campeão, 19 anos depois da última vez. O clube de Alvalade pode até festejar o título na segunda-feira, caso o FC porto não vença o Farense.

Com 24 vitórias, sete empates e zero derrotas em 31 jogos, os "leões” têm oito pontos de vantagem para o FC Porto, pontos esses que fazem com que as esperanças portistas em revalidar o título se esfumem.

Rúben Amorim é visto como o farol que levou o clube a estar nesta altura, tão perto de voltar a conquistar a I Liga. E os jogadores do Sporting até podem celebrar no sofá na segunda-feira, caso o FC Porto empate ou perca com o Farense.

Se isso não acontecer, os sportinguistas precisam de vencer o Boavista na terça-feira para poderem festejar.