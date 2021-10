FC Porto vence em Tondela com hat-trick de Taremi

O FC Porto venceu este sábado na visita ao Tondela, por 3-1, com um hat-trick de Taremi, em jogo da nona jornada da I liga de futebol.

O Tondela inaugurou o marcador aos 4 minutos da partida, com um golo de Neto Borges, mas rapidamente o FC Porto chegou ao empate.

Mehdi Taremi fez um hat-trick e garantiu a vitória dos dragões, que estavam em vantagem numérica desde os 28 minutos, depois da expulsão de Iker Undabarrena.

Com esta vitória, o FC Porto assume a liderança do campeonato, com 23 pontos, mais dois que o Benfica, que ainda vai jogar no domingo. Já o Tondela permanece em 10.º lugar, com nove pontos.

As imagens do jogo:

1 / 12 PAULO NOVAIS 2 / 12 PAULO NOVAIS 3 / 12 PAULO NOVAIS 4 / 12 PAULO NOVAIS 5 / 12 PAULO NOVAIS 6 / 12 PAULO NOVAIS 7 / 12 PAULO NOVAIS 8 / 12 PAULO NOVAIS 9 / 12 PAULO NOVAIS 10 / 12 PAULO NOVAIS 11 / 12 PAULO NOVAIS 12 / 12 PAULO NOVAIS

Veja também: