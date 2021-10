Jorge Jesus diz que Benfica quer virar a página após derrota pesada na Champions

Jorge Jesus garante que os 4-0 com o Bayern Munique, na Luz, não deixaram marcas na equipa, pelo menos psicologicamente.

Nos últimos três jogos, o Benfica só venceu um, com o Trofense, e precisou do prolongamento para o fazer, por isso o treinador do Benfica assume que a equipa já esteve mais forte.

No regresso ao campeonato, o Benfica espera dificuldades, mas quer dar uma resposta convincente.

Em Vizela, ninguém espera um Benfica fragilizado e prometem coragem para o defrontar.

Este é o primeiro de um ciclo de quatro jogos que o Benfica tem fora de portas.

O Vizela-Benfica joga-se este domingo às 18:00.

