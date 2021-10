Sporting vence Moreirense em Alvalade 

O Sporting venceu este sábado o Moreirense, por 1-0, no Estádio de Alvalade, em jogo da nona jornada da I liga de futebol.

O capitão Sebastián Coates deu a vitória aos leões, com um golo aos 16 minutos.

Com esta vitória, o campeão em título Sporting iguala o FC Porto na liderança provisória, com 23 pontos e mais dois do que o Benfica, que apenas joga no domingo.

O Moreirense, que apenas tem uma vitória no campeonato, mantém-se no 14.º lugar, com sete pontos.

As imagens do jogo:

Rúben Amorim considera vitória do Sporting justa

Na conferência de imprensa após o jogo, João Henriques disse que a equipa do Moreirense sai de Alvalade frustrada com o resultado.

"Sete pontos não reflete a qualidade da equipa", afirmou o treinador do Moreirense.

Já Rúben Amorim considerou que não foi um grande jogo, mas que a vitória do Sporting é justa.

"Paulinho é um avançado e tem de fazer mais golos (...) Coates merece tudo o que lhe está a acontecer", declarou o técnico dos leões.

