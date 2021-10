Sérgio Conceição critica arbitragem do dérbi da Invicta

O treinador do FC Porto criticou a arbitragem por entender que ficaram faltas por marcar a favor dos “dragões”.

“É uma das vitórias que me sinto mais triste, por tudo aquilo que se passa no futebol português, por este ambiente, por esta campanha que se cria à volta de um ou outro jogador do FC Porto. É inacreditável. Não tenho explicação para situações tão claras e que deixam passar desta forma” disse Sérgio Conceição.