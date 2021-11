Benfica "arrasador", Sporting "confiante" e FC Porto "tranquilo"

O comentador da SIC Pedro Fatela esteve na Edição da Manhã da SIC Notícias a analisar os jogos deste fim de semana do Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, a contar para a 11.ª jornada da I Liga.

Benfica

O comentador da SIC Pedro Fatela afirma que o Benfica foi "arrasador" e teve um "resultado totalmente surpreendente" frente ao Sporting de Braga.

"A partir do 2-1, a equipa embalou, acelerou", diz.

O comentador da SIC considera que o resultado foi um reflexo de três aspetos: eficácia dos jogadores, exibições individuais e estratégia dos treinadores.

O Benfica venceu o Sporting de Braga por 6-1, no estádio da Luz, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo assim o ponto de atraso para os dois comandantes, FC Porto e Sporting.

Com esta vitória, o Benfica reforça o terceiro lugar, com 28 pontos, ficando a um do FC Porto e Sporting.

Sporting

Já sobre o jogo do Sporting, Pedro Fatela diz que a equipa de Rúben Amorim fez um jogo "sólido": "as vitórias ajudam, o facto de ter sido campeão ajuda".

Na Edição da Manhã, destacou a exibição de Coates.

"O Sporting é uma equipa cada vez mais confiante", diz, acrescentando que Rúben Amorim tem tomado "boas decisões".

Sporting venceu o Paços de Ferreira por 2-0 no Estádio Capital do Móvel, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite voltar a igualar o FC Porto no comando da prova.

FC Porto

O comentador da SIC considera que foi uma vitória importante para o FC Porto.

"Esta foi a equipa do Futebol Clube do Porto na sua máxima força", afirma.

"Dominou o jogo de forma tranquila", acrescenta.

O FC Porto venceu o Santa Clara por 3-0, no jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.