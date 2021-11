O Moreirense empatou a dois golos em casa com o Gil Vicente, no jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o golo da igualdade a surgir no último minuto.

Yan Matheus (49 minutos) colocou o Moreirense em vantagem, na marcação de um penálti, mas Samuel Lino (68) e Fran Navarro (77) conseguiram a reviravolta, antes de Steven Vitória empatar aos 90+6.

Com o terceiro jogo sem perder, o Gil Vicente mantém-se provisoriamente no oitavo lugar, com 14 pontos, enquanto o Moreirense, que não vence há cinco encontros, está no 15.º lugar, com oito.

