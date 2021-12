Sporting de Braga e Estoril Praia medem forças pelo quarto lugar na Primeira Liga

Sporting de Braga e Estoril Praia vão hoje medir forças pelo quarto lugar da I Liga de futebol, num encontro da 13.ª jornada, e tentar encurtar distâncias para o terceiro posto, ocupado pelo Benfica.

Separados por apenas um ponto na classificação, liderada em conjunto por FC Porto e Sporting, ambos com 35, os bracarenses, que somam 22, vão tentar defender o seu quarto posto contra o conjunto lisboeta, que está logo atrás, em quinto, com menos um.

No desafio agendado para as 20:30, no Estádio Municipal de Braga, a equipa de Carlos Carvalhal, que na última jornada bateu o Vizela, vai ter pela frente um emblema que não perde há seis jogos no campeonato, e, tal como os anfitriões, almejam reduzir a diferença pontual para os 'encarnados' (terceiros, com 31), derrotados, na sexta-feira, pelo eterno rival Sporting (1-3).

Mais cedo, a partir das 15:30 (14:30 nos Açores), o lanterna-vermelha Santa Clara, que apenas soma um triunfo na prova, tentará sair de zona perigosa da tabela, na qual é último, com apenas sete, sendo que, vai receber em sua 'casa' o Arouca (nono, com 13), moralizado pelos últimos quatro resultados positivos.

Com início agendado para as 18:00, a outra partida do dia irá opor o oitavo classificado Gil Vicente (14 pontos) ao 14.º posicionado Famalicão (10), no Estádio Cidade de Barcelos.

