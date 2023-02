SC Braga marca ao primeiro minuto e vence Arouca

A vantagem do SC Braga foi garantida - literalmente - desde o início do jogo. Ao primeiro minuto de jogo, Abel Ruiz abriu o marcador e fez o 1-0.

O SC Braga venceu, este domingo, por 2-0 contra o Arouca para a 21.ª jornada do campeonato. Com esta vitória, os minhotos mantêm-se próximos do segundo classificado.

Com esta vitória, o SC Braga conquista mais três pontos e mantêm-se a dois pontos do FC Porto (segundo classificado) e a quatro pontos do Benfica (primeiro classificado). Por outro lado, o Arouca fica em sétimo lugar, com 30 pontos.