Benfica consolida liderança ao vencer Boavista

O Benfica venceu esta segunda-feira o Boavista, por 3-1, num jogo a contar para a 21.ª jornada da Primeira Liga. Os golos só apareceram na segunda metade do jogo.

Aos 55 minutos, Gilberto fez o primeiro das águias, seguindo-se a rápida resposta do Boavista com um golo de Njie passados três minutos.

A equipa da Luz teve oportunidade de aumentar a vantagem ao minuto 69, na sequência de um penálti assinalado sobre Rafa, falhado por João Mário.

Gonçalo Ramos fez o segundo aos 82 minutos e Musa fechou o marcador aos 90+2.

O Benfica é líder do campeonato com 56 pontos. Com este resultado, afasta-se do segundo classificado FC Porto, com 51 pontos.