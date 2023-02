FC Porto perde com o Gil Vicente: Sérgio Conceição deixa críticas à arbitragem

O FC Porto sofreu este domingo a terceira derrota na I Liga portuguesa de futebol, ao perder na receção ao Gil Vicente, por 2-1, num jogo da 22.ª que começou a ganhar e ficou reduzido a nove jogadores.

Na conferência de imprensa após o jogo, Sérgio Conceição, respondeu apenas a uma pergunta dos jornalistas.

O treinador dos dragões destacou o empenho da equipa, que jogou reduzida a nove elementos, e sobre a arbitragem pediu igualdade nas decisões.

"Eu acho muito bem que o árbitro seja chamado ao VAR porque eles estão lá exatamente para isso. É uma ferramenta importante para o futebol. Agora, tem de ser em todas as situações e não só em algumas", disse Sérgio Conceição.

Já o treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, reconheceu que os três pontos são "muito importantes".

Os azuis e brancos, que ficaram reduzidos a nove no início da segunda parte, com a expulsão de Uribe, por acumulação de amarelos, aos 52, voltaram a perder na competição, após 11 jogos, permanecendo no segundo lugar, mas agora a oito pontos do líder Benfica.

O Gil Vicente, que não perde há quatro jogos, segue no 13.º lugar, com 26 pontos.