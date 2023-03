O Benfica venceu este sábado o Vitória SC, por 5-1, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 25.ª jornada da I Liga. É a nona vitória seguida da equipa de Roger Schmidt na I Liga.

O primeiro golo da equipa da Luz foi marcado aos 13 minutos, por Gonçalo Ramos. O segundo e o terceiro foram feitos ainda na primeira parte, por João Mário: um penálti aos 28 minutos e um golo pouco depois, aos 36.

Na segunda parte, um autogolo do jogador do Vitória de Guimarães Dani Silva aumenta ainda mais a distância. António Silva fez o quinto golo do Benfica, aos 89 minutos.

O único golo a contar para os minhotos do Vitória de Guimarães foi de André Silva, aos 79 minutos.

Com este resultado, o Benfica soma 68 pontos, mais 11 que o FC Porto e 13 do que o Sporting de Braga, equipas que jogam este domingo. Já o Vitória de Guimarães tem 40 pontos.