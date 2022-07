Queda de avião em Foz Côa: aeródromo de Viseu será investigado

O diretor do Aeródromo de Viseu recusa avançar com as causas do acidente de sexta-feira em Foz Côa e reforça que a investigação ainda está a decorrer. Paulo Soares adianta que o gabinete de investigação de acidentes já fez a primeira indagação quando esteve no local este sábado de manhã e estará este fim de semana a trabalhar para chegar a uma conclusão preliminar.

O diretor do Aeródromo de Viseu foi questionado sobre as possíveis causas do acidente de avião que vitimou um piloto de 32 anos. Paulo Soares sublinha que "na investigação de um acidente, não há especulação, há factualidade".

O gabinete irá investigar o Aeródromo de Viseu, já que o acidente ocorreu após o avião ter saído de Viseu.

Os investigadores vão anulando as possibilidades até encontrarem uma causa possível ou absoluta.

Entre as causas possíveis está uma falha de motor ou de potência. É nos motores que debitam as potências máximas, explica o direitor, mas por vezes não se observa o rendimento devido, desde logo devido à temperatura exterior.