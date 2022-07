Frente do fogo de Murça perto de estar dominada

A frente que lavra no incêndio de Murça está 80% dominada, depois da reativação que se verificou durante a tarde desta terça-feira, disse fonte da Proteção Civil, que referiu que 40 idosos foram retirados por precaução do lar de Fiolhoso.

"Neste momento temos a área de Murça com uma frente já com cerca de 80% dominada, temos depois em Vila Pouca de Aguiar pequenos focos já a serem também combatidos e praticamente debelados e temos depois ainda, em Carrazedo de Montenegro (Valpaços), toda a situação também controlada”, afirmou o Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil (COREPC) do Norte, Carlos Rodrigues Alves.