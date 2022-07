A2 cortada entre Castro Verde e São Bartolomeu de Messines

De acordo com uma fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Faro, o "fecho da autoestrada foi feito por prevenção, devido ao incêndio" que lavra desde o início da tarde na freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, distrito de Faro.

"O fecho da A2 entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro) junta-se ao fecho também do IC1 (Itinerário Complementar), entre as mesmas localidades, duas das principais vias de ligação entre o Norte e o Sul, notou.

O IC1 foi cortado ao trânsito a meio da tarde de hoje, também por prevenção e para a segurança rodoviária devido ao fumo motivado pelo fogo que deflagrou por volta das 13:00 perto da localidade do Fica Bem, na freguesia de São Marcos da Serra.

Face ao corte das duas vias, "quem viaja no sentido Norte/Sul, "pode efetuar o desvio no IP2 em direção a Ourique e Castro Verde, seguindo depois pela Estrada Nacional 2 em direção ao Algarve", indicou a GNR.

De acordo com os dados disponibilizados na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 20:00 estavam envolvidos no combate às chamas 420 operacionais, a maioria dos quais bombeiros de diversas corporações do país, além de equipas de sapadores florestais e da GNR, com o apoio de 143 viaturas e nove meios aéreos.

O distrito de Faro está hoje em alerta vermelho de risco de incêndio devido ao vento e às altas temperaturas.