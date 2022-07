Incêndio de Silves obriga à retirada de pelo menos 50 pessoas

No Algarve, as chamas atingiram casas na aldeia da Azilheira, que teve de ser evacuada. As autoridades falam em "progressão violenta" no incêndio de Silves, que já tem um perímetro de 18 quilómetros. O fogo tem agora, pelo menos, três frentes ativas.

“O incêndio que se desenvolveu inicialmente em duas frentes e que já evoluiu nas últimas duas horas para uma terceira frente que foi a desmultiplicação da frente mais a sul”, começou por dizer Richard Marques, comandante distrital de operações e socorro de Faro.