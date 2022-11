GNR e Exército reforçam o patrulhamento da floresta

Devido ao risco de incêndio, a GNR e o Exército reforçaram o patrulhamento na floresta. A utilização de máquinas durante o período de maior risco e o uso indevido do fogo continuam a ser as principais causas de incêndios florestais.

Em alerta especial e com grande parte do país em risco elevado ou máximo de incêndio, há mais presença na floresta e nos pontos mais críticos.

O uso do fogo ou de máquinas agrícolas continuam a ser das mais habituais fontes de ignição. É possível usar maquinaria entre o pôr do sol e as 11 da manhã, mas mais do que a lei, deve imperar o bom senso.

Mais presença e vigilância na floresta portuguesa numa altura em que a PJ e a GNR anunciaram agora o trabalho conjunto que permitiu deter mais três homens em Mirandela, Penafiel e Cinfães pelo crime de incêndio florestal.