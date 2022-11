Comissão Europeia monitoriza incêndio na Serra da Estrela com mapas de satélite

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira estar a monitorizar, através de mapas de satélite, o incêndio que deflagrou no concelho da Covilhã e se alastrou para Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, quando Portugal está sob "perigo extremo".

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da Comissão Europeia confirma a ativação do Copernicus para o incêndio na Serra da Estrela, explicando que este serviço é frequentemente ativado para monitorizar incêndios em toda a Europa, podendo fornecer mapas detalhados das áreas afetadas para, por exemplo, realizar uma estimativa da extensão do incêndio ou das áreas ardidas, dependendo do tipo de produto cartográfico.

Até agora, nenhum pedido de ajuda por parte de Portugal relativo a este incêndio chegou a Bruxelas, de acordo com a mesma fonte comunitária.

Mais de 10 mil hectares ardidos

Numa altura em que mais de 10 mil hectares já arderam neste incêndio na Serra da Estrela, este serviço do executivo comunitário adianta na publicação estar "a trabalhar numa área mais vasta à medida que as chamas avançam para o norte".