Fogo na Serra da Estrela é uma "tragédia" ambiental, diz ministro

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, admitiu esta sexta-feira que o incêndio na Serra da Estrela "é uma tragédia" ambiental e está a lavrar num "contexto de grande complexidade".

Quero transmitir esta mensagem de solidariedade às comunidades locais pela forma como se têm mobilizado e dar uma palavra aos bombeiros e a todas as forças e serviços da proteção civil (...) é uma tragédia do ponto de vista do ambiente, da biodiversidade e do património ambiental