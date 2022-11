Fumo do incêndio na Serra da Estrela atravessa fronteira e chega a Espanha

O incêndio de grandes dimensões na Serra da Estrela lavra há mais de uma semana e o fumo já chegou a Espanha, a 400 quilómetros de distância. As imagens mostram os edifícios do centro de Madrid rodeados por uma intensa nuvem de fumo.

O serviço de emergência de Madrid recebeu dezenas de chamadas de residentes, que alertavam para um intenso cheiro a fumo e a queimado. A população receou que um incêndio estivesse a deflagrar nas proximidades da cidade.

A nuvem de fumo terá chegado a Madrid a meio do dia e as imagens de satélite mostraram uma nuvem de fumo a navegar do território português para a Espanha.

As autoridades locais aconselharam os residentes a fecharem as janelas e a usarem máscaras nas ruas, de modo a não inalarem as partículas de fumo. As pessoas mais vulneráveis, como grávidas, crianças e idosos, devem evitar sair de casa.