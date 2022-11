O incêndio na Serra da Estrela está a ser combatido há mais de uma semana. Esta terça-feira, os bombeiros voltam a unir esforços para controlar as chamas. A caminho da localidade de Sarzedo, um carro dos bombeiros voluntários de Carnaxide sofreu um acidente na estrada municipal 501, do qual resultaram dois feridos ligeiros.

O acidente com o veículo tanque dos bombeiros terá ocorrido entre Sarzedo e Teixoso . Cinco ambulâncias, incluindo uma viatura de emergência médica, foram prestar assistência no local.

A Proteção Civil indica que foram assistidos, no total, 63 feridos, dos quais 21 foram considerados feridos ligeiros e três feridos graves.

As localidades de Sarzedo, Orjais e Vale Formoso foram evacuadas pelas autoridades. O centro de acolhimento que funciona na escola de Teixoso tem recebido pessoas provenientes das três localidades ao longo desta tarde.

A Nacional 18, assim como a Nacional 18-1, a estrada municipal 619 e a 501 estão com corte de via à circulação civil, adianta o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil da Proteção Civil.

Durante o briefing da Proteção Civil, foi feita referência às duas habitações destruídas em Vale Formoso, mas a jornalista da SIC Madalena Ferreira relata que mais duas casas arderam - de primeira e segunda habitação - na zona de Gonçalo, informação apurada junto do presidente da Câmara da Guarda.

Oito meios aéreos e mais de 1.300 operacionais estão a combater o incêndio que lavra na Serra da Estrela, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O fogo deflagrou na madrugada do dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.