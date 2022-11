O incêndio no parque natural da Serra da Estrela continua por controlar, depois de 12 dias de combate às chamas.

De acordo com o site da Proteção Civil, às 10:10, 1.240 operacionais encontravam-se no terreno a combater o fogo, apoiados por 394 viaturas e oito meios aéreos.

Segundo as autoridades, durante a noite, o combate às chamas foi favorável aos bombeiros.

A previsão do tempo para esta quinta-feira pode comprometer novamente os trabalhos, com máximas previstas entre os 24 e os 30 graus nos distritos da Guarda e Castelo Branco.

O fogo deflagrou no dia 6 em Garrocho, no concelho da Covilhã, e foi dado como dominado no sábado. Na segunda-feira, sofreu uma reativação.

Acidente com carro de bombeiros provoca dois feridos

A caminho da localidade de Sarzedo, um carro dos bombeiros voluntários de Carnaxide sofreu um acidente na estrada municipal 501, do qual resultaram dois feridos ligeiros.

O acidente com o veículo tanque dos bombeiros terá ocorrido entre Sarzedo e Teixoso. Cinco ambulâncias, incluindo uma viatura de emergência médica, foram prestar assistência no local.