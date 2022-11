" A s ituação de alerta será ativada para os dias 21, 22 e 23 , estando prevista uma reavaliação [da situação] na segunda-feira ao fim do dia. Toda esta circunstância se aplica ao território continental ", anunciou José Luís Carneiro, justificando esta decisão com "fatores críticos que merecem a nossa atenção".

O Governo reuniu-se esta sexta-feira na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para avaliar as condições meteorológicas e o risco de incêndio. No final, o ministro da Amdinistração Interna (MAI) anunciou que a situação de alerta vai ser novamente ativada.

O ministro anunciou ainda o reforço d o patrulhamento das zonas florestais com "25 patrulhas das Forças Armadas", a contratação de mais 100 equipas de bombeiros e a antecipação do pagamento de um milhão de euros às corporações de bombeiros, que "têm tido o esforço de integração no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR)".

No encontro estiveram presentes além do ministro, a secretária de Estado da Proteção Civil e membros das áreas governativas da Defesa, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e da Agricultura, para avaliação das condições meteorológicas e do risco de incêndio

Já ontem, o Presidente da República anunciou que hoje seriam definidas medidas para as próximas duas semanas. Quanto aos incêndios, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o apuramento de eventuais responsabilidades políticas "só deve ser feito no fim da época dos fogos".