Parque de campismo evacuado por precaução devido ao fogo em Gouveia

O combate às chamas no incêndio em Gouveia, Guarda, que obrigou à retirada de pessoas de um parque de campismo por precaução, está a decorrer favoravelmente, adiantaram hoje à Lusa a autarquia e Proteção Civil.

O parque de campismo do Curral do Negro foi evacuado na quinta-feira, "as pessoas estão alojadas na residência de estudantes de Gouveia, mas só por uma questão de precaução, pois o fogo não destruiu nada", explicou o vice-presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Jorge Ferreira.

Num balanço à agência Lusa pelas 00:15, Jorge Ferreira explicou que na mesma zona o fogo esteve junto a um lar da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia, mas que não houve necessidade de retirar os idosos.

Junto ao parque ecológico de Gouveia [o fogo] também passou ao lado e não entrou no parque, felizmente. Temos lá um centro de ecologia e recuperação de animais selvagens. À volta ficou tudo ardido, mas a infraestrutura não sofreu qualquer dano.

Duas frentes

Jorge Ferreira adiantou também à Lusa que o incêndio tinha duas frentes, uma "da origem do fogo que fletiu para a esquerda e atingiu a mata da Câmara" e outra que subiu junto a Gouveia em direção ao parque de campismo.

"Nesta frente estão a tentar levar o fogo até ao caminho natural, que liga Gouveia a Folgosinho, para tentar aí controlá-lo definitivamente", atirou.

Operacionais esperam dominar fogo nas próximas horas

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou à Lusa que os trabalhos "estão a correr favoravelmente" e que apenas 30% do flanco esquerdo está ativo, sendo que todo o restante está dominado.

"Esperamos que nas próximas horas, durante a noite, seja dado por dominado por completo o incêndio. Há apenas uma pequena parte de uma frente ativa", realçou, num balanço à Lusa pelas 00:15.

A mesma fonte explicou que o fogo está a arder em mato e numa zona de difíceis acesso.

O fogo deflagrou pelas 15:41 de quinta-feira em Nabais, concelho de Gouveia, em zona do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE).Segundo a página oficial da Internet da ANEPC, pelas 00:15 mantinham-se no terreno 229 operacionais, apoiados por 67 viaturas.