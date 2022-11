A circulação ferroviária na Linha do Norte foi este domingo cortada, entre Fátima e Albergaria, devido à reativação do incêndio que lavra entre Caxarias, no concelho de Ourém, e Albergaria dos Doze, no distrito de Leiria

Os comboios que estavam em circulação na Linha do Norte “estão parados” e que aqueles que estavam para sair permanecem nas respetivas estações.

Fonte da CP adiantou à SIC que não sabe quando será restabelecida a circulação.

A repórter Catarina Lúcia de Carvalho esteve junto à estação de Caxarias, onde deu conta que as chamas estiveram “muito perto” da estação.