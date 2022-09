Governo garante que SIRESP "não falhou" nos incêndios deste ano

O Governo diz que o SIRESP "não falhou" nos incêndios deste ano. A secretária de Estado da Proteção Civil foi à Assembleia da República prestar contas, numa interpelação ao Governo, requerida pelo Chega.

Na intervenção, o Chega sublinhou que as "sucessivas falhas no combate aos incêndios", num ano em que Portugal somou a maior percentagem de área ardida da Europa, é motivo mais que suficiente, para a presença do ministro da Administração Interna na Assembleia da República.

O ministro faltou, mas deu lugar a Patrícia Gaspar. Depois de se justificar, a secretária de Estado prestou contas sobre o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP).

As alterações climáticas serviram de base para explicar as causas de tanta área ardida. Patrícia Gaspar quis mostrar trabalho e anunciou que já em janeiro os Comandos Sub-regionais de Emergência e Proteção Civil entram em funções

Depois de mais de duas horas, o debate termina como começou: com o Chega a pedir responsabilidades.