Rainha Isabel II e Pelé não morreram. Rádio francesa publicou obituários por engano

A rádio francesa Radio France Internationale (RFI) divulgou esta segunda-feira por engano obituários que tinha preparado para várias personalidades, surpreendendo ao relatar morte de personagens como o futebolista brasileiro Pelé ou a Rainha Isabel II de Inglaterra.

No total, difundiu de forma involuntária na sua página na Internet e em plataformas como a Google ou Yahoo! cerca de uma centena de notas de pesar sobre a vida e trajetória de artistas como Brigitte Bardot ou Jean-Paul Belmondo, políticos como o ex-Presidente norte-americano Jimmy Carter ou o ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin.

A RFI atribuiu o erro a um "incidente técnico vinculado" à transferência do seu 'website' para uma nova ferramenta de publicação dos seus conteúdos.

"Foi aberta uma investigação interna para apurar as causas" do ocorrido, esclareceu a emissora, explicando que, como todos os meios de comunicação, os seus jornalistas preparam antecipadamente obituários de pessoas conhecidas para que possam ser publicados rapidamente no momento da sua morte.