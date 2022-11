O viajante tinha na sua posse as duas sanduíches da cadeia McDonald's e um croissant de presunto, itens detetados por um cão farejador no aeroporto australiano de Darwin.

Um viajante da Indonésia que chegou à Austrália foi multado em quase dois mil euros após ser apanhado pelos guardas fronteiriços com dois McMuffins e um croissant de presunto na mochila, informaram esta segunda-feira as autoridades.

A Austrália tem uma legislação rigorosa de biossegurança concebida para proteger a importante indústria agrícola do país contra potenciais pragas e doenças.

As autoridades estão atualmente em alerta na sequência de um surto de febre aftosa na Indonésia, e todas as importações de carne desse país estão a ser monitorizadas. A doença não representa qualquer risco para os seres humanos, mas continua a ser uma doença viral grave e altamente contagiosa no gado.