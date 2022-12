Nuvens com a insólita forma de ondas surpreenderam quem observava os céus em Sheridan, no estado norte-americano de Wyoming. O fenómeno raro foi visto na terça-feira, logo acima do topo das montanhas Bighorn.

"Foi extraordinário, percebi imediatamente que tinha de registar este momento", disse à BBC Rachel Gordon, residente na zona.

Esta não é a primeira vez que tal acontece. Designado por instabilidade Kelvin-Helmholtz, o fenómeno ocorre quando duas camadas diferentes de ar na atmosfera se movem em velocidades diferentes. Esta conjugação de fatores acontece muito raramente e por breves momentos, sendo por isso difícil de observar e de registar.

"Estou muito feliz por outros também terem a possibilidade de ter esta experiência", disse Rachel Gordon

O meteorologista Matt Taylor considerou, em declarações à BBC, as fotos captadas e partilhadas por Rachel dos mais espetaculares e épicos exemplos de imagens de nuvens resultantes do fenómeno Kelvin-Helmholtz que alguma vez teve oportunidade de observar.

A instabilidade que gera estas raras e belas formas de nuvens foi batizada com o nome dos cientistas William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, e Hermann von Helmholtz, que foram à Física encontrar a explicação para o fenómeno.

Para os especialistas, esta é a "joia da coroa" no que diz respeito a formações raras de nuvens, muito difíceis de registar.

Afortunadamente, o fenómeno insólito observado esta semana em Sheridan, foi captado e partilhado nas redes sociais.