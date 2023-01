Mulher foi ao hospital dar à luz, mas saiu com a mão amputada

Uma mulher de 24 anos foi a um hospital do Rio de Janeiro, no Brasil, dar à luz, mas saiu de lá com uma mão e um punho amputados, avança a Globo. A família está à procura de respostas. A advogada revela que a jovem vai apresentar uma queixa-crime.

"Para mim, está a ser um recomeço. Tive a minha mão durante 24 anos. Fui apenas parir um bebé e voltar sem a mão, para mim, foi um pouco estranho", contou mulher à Globo.

9 de outubro. Estava grávida de 39 semanas quando deu entrada no Hospital da Mulher Intermédica Jacarepaguá. O bebé nasceu no dia seguinte, de parto vaginal, com mais de três quilos.

No entanto, a jovem teve uma hemorragia depois do parto e, por isso, os médicos decidiram criar um acesso venoso na mão esquerda para introduzir medicação.

À CNN Brasil, a mulher contou que ficou com muitas dores na mão e a arder. Questionados sobre a mão estar roxa a inchada, os médicos disseram que era normal.

Dois dias depois e após vários desmaios, foi transferida para outro hospital.

"Fizeram exames para tentar perceber o que se passava, ligaram para um cirurgião vascular que veio de imediato para tentar manobras antes de amputar a mão. E fez cortes para ver se a circulação voltava", contou à CNN.

A amputação foi inevitável:

"A percentagem de sobreviver seria mínima".

A advogada diz que a jovem está abalada e que vai apresentar uma queixa-crime. Para já, estão a ser ouvidas testemunhas e a serem recolhidos documentos médicos.

Em comunicado enviado à CNN Brasil, o hospital lamenta o caso e diz que está solidário com a mulher. Reiterou ainda o empenho em apurar responsabilidades "com seriedade e transparência".