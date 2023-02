Justiça espanhola dá razão a homem que defende o direito a andar nu na rua

A Justiça espanhola anulou, no início deste mês, todas as multas que tinham sido aplicadas a um homem por ter andado nu na rua em em Aldaia, na região de Valência. Alejandro Colomar contestou as coimas por considerar que a legislação permite que pode circular sem roupa na via pública.



O informático, de 29 anos, chegou a ser filmado sem roupa à chegada ao tribunal. Vinha apenas calçado, mas para entrar no edifício foi-lhe exigido que se vestisse. Em julgamento, alegou que as multas violavam o seu direito à liberdade de andar nu na rua.

O Tribunal Superior de Justiça de Valência, que julgou o caso, começou por informar que tinha rejeitado o recurso para anular as multas aplicadas por um tribunal de primeira instância a Alejandro Colomar, mas acabou por reconhecer que há um "vazio legal" na lei espanhola em relação à nudez na via pública.

O nudismo não é proibido em Aldaia, pelo que só seria possível punir Colomar por "atos de exibicionismo obsceno", o que não aconteceu.

O Tribunal Superior explicou, em comunicado, que Colomar se limitou a circular nu, a pé ou de bicicleta, a diferentes horas do dia em duas ruas da cidade, um comportamento que não implicou uma "alteração da segurança, da tranquilidade ou da ordem pública".