Bolsonaristas tentaram bloquear acesso a refinarias da Petrobras

O Brasil está há mais de 24 horas em sobressalto com a invasão dos edifícios do Estado em Brasília e a situação está longe de estar calma. Os apoiantes de Bolsonaro tentaram bloquear o acesso a refinarias da Petrobras em pelo menos cinco Estados. Na capital, os apoiantes do Presidente cessante começaram a abandonar os acampamentos que foram erguidos em frente do quartel-general do Exército.

Muitos dos manifestantes bolsonaristas que tomaram de assalto e vandalizaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil tinham viajado no próprio dia para Brasília de autocarro. Milhares estavam há dias acampados perto do quartel-general do Exército a pedir uma intervenção militar. Dizem que não se identificam com os atos violentos dos que vandalizaram os símbolos máximos do país. O FILME DOS ACONTECIMENTOS QUE VÃO FICAR PARA A HISTÓRIA As forças de segurança brasileiras conseguiram recuperar o controlo da sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto cerca de três horas depois dos apoiantes de Jair Bolsonaro invadirem os edifícios, em Brasília.

