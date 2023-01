O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta segunda-feira que está "consternado" com a invasão em Brasília, no domingo, e considerou que "os brasileiros estarão à altura da situação" e defendendo que deve haver consequências.

"Estou chocado, mas confio no Brasil e nas suas instituições", disse o antigo primeiro-ministro português, à margem de uma conferência em Genebra sobre ajuda humanitária ao Paquistão.

"Os brasileiros seguirão em frente e estarão à altura desta situação", apontou, acrescentando que está confiante que saberão "lidar com esta situação com democracia e uma adequada prestação de contas".

Quem não respeitou a lei "deve sofrer as consequências", disse ainda, citado pela agência de notícias EFE.

Invasão de apoiantes de Bolsonaro

Apoiantes de extrema-direita do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram, no domingo, as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília.

A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes.

Foram detidas, pelo menos, 300 pessoas.

Apoiantes radicais de Bolsonaro, derrotado nas eleições, tinham convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.