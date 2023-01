Apesar de em Brasília terem sido invadidos os três edifícios da democracia brasileira - o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o Palácio do Planalto - e em Washington ter sido apenas invadido o edifício do Congresso, as semelhanças com o ataque ao Capitólio nos EUA “são absolutamente incríveis”, considera o comentador da SIC, Germano Almeida.

"Quem viu os vídeos ontem [domingo] dos invasores [em Brasília] e o que eles disseram - 'Entrámos na nossa casa' (...) é muito parecido com o que os Capitol rioters [invasores do Capitólio] fizeram. Mesmo o comportamento - houve um tipo que se sentou numa mesa de alguém que era um eleito e escreveu num papel fez lembrar aquele tipo que no Capitólio pôs os pés em cima da mesa de Nancy Pelosi".

A invasão aos três poderes da democracia brasileira é um ataque às democracias numa perspetiva mais global.

"O que vimos ontem, 8 de janeiro de 2023, vai entrar na história da democracia brasileira do mesmo modo que 6 de janeiro de 2021 entrou na [história] da democracia americana. Quando extremismos e populismos chegam ao poder, não aceitam sair do poder na derrota das eleições. O que se passou ontem não foi um ataque ao Governo de Lula da Silva, foi um ataque à democracia brasileira, às instituições democráticas".

"É fundamental perceber e enquadrar [os ataques em Brasília e em Washington] numa perspetiva mais global, ou seja, há um ataque às democracias, propagado sobretudo pela desinformação nas redes sociais".

Milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Os efetivos de segurança do STF e as tropas de choque conseguiram recuperar o controlo da sede do tribunal e centenas de pessoas foram detidas.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção federal na área de Segurança Pública de Brasília e disse que todos os responsáveis pelas invasões das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário serão punidos.