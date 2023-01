Invasão em Brasília: número de detidos sobe para 300

Esta madrugada, o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do governador do distrito federal por 90 dias.

Segundo o ministro das Justiça do Brasil, o número de detidos por vir a aumentar. Flávio Dino adiantou ainda que foram apreendidos cerca de 40 autocarros que chegaram a Brasília com centenas de apoiantes de Bolsonaro.

Os presos, descritos como apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro, invadiram e destruíram parte das infraestruturas das sedes do Congresso, da Presidência e do Supremo Tribunal, no domingo.

A informação foi avançada pela Polícia Civil de Brasília, que informou através do Twitter que já havia "300 presos. As investigações seguem até que o último integrante seja identificado".

Pelo menos 300 pessoas foram detidas na sequência da invasão aos edifícios estatais e de justiça do distrito federal do Brasil, numa tentativa de derrubar o Governo.

Já o deputado Wadih Damous, que acompanhou Paulo Pimenta, sublinhou que os assaltantes "tinham informações" sobre o que estava guardado no Gabinete de Segurança Institucional da presidência, uma vez que levaram armas, munições e documentos.

A invasão a Brasília

Apoiantes do ex-Presidente Bolsonaro, que perdeu as últimas eleições no Brasil, invadiram este domingo as sedes dos edifícios estatais e de justiça do distrito federal do Brasil.