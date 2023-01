A reação de Bolsonaro à invasão em Brasília

Em três publicações sucessivas, Bolsonaro criticou ainda as acusações do atual Presidente, Lula da Silva, que o culpou pela invasão a Brasília.

O ex-Presidente não condenou os ataques, dizendo apenas que as "manifestações pacíficas fazem parte da democracia" e o que aconteceu no domingo "foge à regra".

Através das redes sociais, Bolsonaro demarcou-se da invasão às sedes do Congresso, da Presidência e do Supremo Tribunal.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que esta invasão foi feita por fascistas, fanáticos e vândalos. Numa declaração ao país, garantiu que todas as pessoas que participaram na invasão vão ser encontradas e gravemente punidas.

Lula da Silva acusou o antecessor Jair Bolsonaro de ser um genocida e responsabilizou-o pelos acontecimentos.

“Este genocida não só provocou isso, não só estimulou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais também.”

A invasão em Brasília

Apoiantes do ex-Presidente Bolsonaro, que perdeu as últimas eleições no Brasil, invadiram este domingo as sedes dos edifícios estatais e de justiça do distrito federal do Brasil.