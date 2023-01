Costa e Lula conversaram e deram pontapé de saída à próxima cimeira

O primeiro-ministro, António Costa, falou esta segunda-feira à tarde com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, ao telefone, após a invasão às sedes dos três poderes , em Brasília, no Brasil.

No dia da invasão, Governo português já tinha condenado a "violência e desordem" e manifestado "solidariedade" com Lula da Silva.

Invasão de apoiantes de Bolsonaro

Apoiantes de extrema-direita do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram, no domingo, as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília.

A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes.

Foram detidas, pelo menos, 300 pessoas.

Apoiantes radicais de Bolsonaro, derrotado nas eleições, tinham convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Bolsonaro foi hospitalizado

Jair Bolsonaro foi esta segunda-feira internado no Hospital Celebration Health, em Orlando, no estado norte-americano da Florida.

A notícia foi avançada pelo jornal O Globo, que refere que o ex-chefe de Estado "alega estar com fortes dores abdominais".

Segundo o correspondente da SIC no Brasil, Luiz André Ferreira, o episódio terá acontecido no condomínio onde Bolsonaro está a viver e terão sido amigos a transportá-lo para o hospital.

Vítima de um esfaqueamento em 2018, Bolsonaro foi desde então, em diferentes ocasiões, hospitalizado devido a dores abdominais. A mais recente ocorreu em novembro.