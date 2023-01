Caos, vidros partidos e paredes pintadas: as imagens da destruição no Supremo Tribunal do Brasil

No domingo, milhares de manifestantes invadiram os três principais edifícios da democracia brasileira e deixaram para trás um cenário de total destruição. Bruno de Castro Ferreira, enviado da SIC a Brasília, capturou algumas imagens que retratam a brutalidade dos atos de vandalismo.

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde se encontram as sedes do Parlamento, da Presidência e do Supremo Tribunal Federal do Brasil, foi alvo de uma invasão por parte de vários milhares de radicais pró-Bolsonaro, que tentaram derrubar o recém-empossado Presidente Lula da Silva.

Desta invasão resultaram 1.500 detenções e um rasto de destruição inimaginável. Pela lente do repórter Bruno de Castro Ferreira, é possível ter a perceção do quão danificadas ficaram as instalações do Supremo Tribunal Federal.

Vidros partidos, paredes pintadas, câmaras de vigilância arrancadas e várias peças de arte e materiais informáticos destruídos.

Este é, atualmente, o cenário caótico possível de encontrar num dos locais mais simbólicos e importantes da nação brasileira.