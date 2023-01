Em Brasília, o cenário ainda é de grande tensão. Justiça promete mão pesada

A Procuradoria-Geral da República brasileira abriu um inquérito a três deputados apoiantes de Jair Bolsonaro por suspeitas de incentivo ao ataque às três sedes do poder em Brasília, no passado domingo.

No Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal, continuam a ser recolhidas provas para identificar os autores dos atos de vandalismo, que vão juntar-se às imagens recolhidas e amplamente difundidas nas redes sociais.

O poder judicial prometeu mão pesada contra aqueles que tentam promover um golpe de Estado. Para ontem estava marcada uma grande manifestação, que acabou por não ter adesão. O Supremo Tribunal Federal determinou ordem de prisão para quem tentasse bloquear estradas ou invadir espaços públicos e mandou fechar canais e perfis na Internet que promovessem novas ações.

No Palácio do Planalto, Lula da Silva voltou a criticar o antecessor e os apoiantes mais radicais. O Presidente do Brasil relembrou que Jair Bolsonaro saiu do poder sem reconhecer a derrota e disse que os manifestantes bolsonaristas são um “grupo de aloprados, sem senso de ridículo”.