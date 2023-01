"Porta do palácio do Planalto foi aberta": Lula deixa acusações às forças armadas

O Presidente do Brasil está convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que os apoiantes de Bolsonaro entrassem livremente no edifício.

Num encontro com jornalistas, Lula da Silva acusou ainda a Polícia Militar e as Forças Armadas de terem sido coniventes com a invasão em Brasília.

"Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente (...) Estou convencido que a porta do palácio do Planalto foi aberta (...) e nós vamos ver o que aconteceu de verdade."

Na investigação, a Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro uma minuta de decreto para que o então Presidente estabelecesse o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para anular a eleição de Lula.

De acordo com o rascunho do documento, o objetivo era reverter o resultado das eleições.

Depois de divulgada a descoberta, o líder do Governo no Congresso anunciou que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a instauração de inquérito para apurar uma tentativa de golpe de Estado pelo ex-Presidente e pelo seu ministro da Justiça.

As investigações ao ataque aos três ramos da democracia brasileira estão agora a concentrar-se na identificação dos financiadores da tentativa de golpe, incluindo comerciantes, empresários agrícolas e vendedores de armas.