Marcelo enaltece “sentido de Estado” de Isabel II e envia carta ao rei Carlos

O Presidente da República enalteceu esta quinta-feira o enorme “sentido de Estado” da rainha Isabel II, revelando que enviou uma carta ao filho primogénito, o agora rei Carlos, para “transmitir a dor do povo português” com a notícia da sua morte.

"Habituamo-nos, portugueses em particular, a ter uma proximidade, um carinho e admiração muito grande pela rainha Isabel II, pela sua coragem e sentido de Estado, pela sua capacidade de entender com inteligência e lucidez e de se ajustar a mundos tão diferentes”, afirmou em entrevista à SIC Notícias.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o início do reinado da monarca, pouco depois do fim da II Guerra, quando ainda era “uma jovem”, e todas as transformações a que assistiu nos 70 anos que se seguiram.

O chefe de Estado português, que se encontra em Brasília para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, publicou no site Presidência uma mensagem de condolências já dirigida ao novo rei, Carlos.

"Foi com profunda e sincera consternação e com um imenso pesar que tomei conhecimento do falecimento de sua majestade a rainha Isabel II. Neste momento de luto e de dor, apresento a vossa majestade e a toda a família real, bem como a todos os britânicos, em nome do povo português e no meu próprio, os meus sinceros pêsames, transmitindo os meus profundos sentimentos pela perda sofrida".

Segundo o Presidente da República, Isabel II "permanecerá para todos um exemplo de coragem, de dedicação, de estabilidade e de inabalável sentido de serviço público, como o foi ao longo dos seus mais de 96 anos de vida e 70 anos de reinado".