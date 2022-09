"Devoção incondicional": Rei Carlos III admite "peso da História" no primeiro discurso no Parlamento

O Rei Carlos III de Inglaterra assumiu perante os deputados do Reino Unido "o peso da História" durante o seu primeiro discurso no Parlamento britânico enquanto chefe de Estado.

Depois do curto discurso, o Rei britânico saiu do Parlamento para ir a uma base da força aérea britânica, onde embarcará num avião para viajar para a Escócia.

A proclamação do Rei Carlos III como monarca do Reino Unido foi oficializada no fim de semana com a leitura do edital, toque de trombetas e salvas de canhão.