Jair Bolsonaro vai estar presente no funeral de Isabel II

O governo brasileiro confirmou que o Presidente Jair Bolsonaro participará no funeral de Estado da Rainha Isabel II, agendado para 19 de setembro.

"O convite para a cerimónia foi entregue no sábado à noite na embaixada brasileira em Londres", informou o ministério brasileiro dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que, "consultado na manhã de domingo, o Presidente da República ordenou ao Itamaraty que respondesse positivamente ao convite", segundo o jornal "O Globo".

Bolsonaro junta-se a outros líderes mundiais que também confirmaram presença, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o imperador japonês, Akihito, e o Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, e do seu irmão ter abdicado do título.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito, Carlos III, assume aos 73 anos as funções de rei.