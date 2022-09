Revelada primeira fotografia da lápide da Rainha Isabel II

A família real britânica divulgou este sábado a primeira fotografia da lápide da Rainha Isabel II, no jazigo da família no Castelo de Windsor, onde se encontram também os restos mortais dos pais, da irmã e do marido.

A urna do marido, o príncipe Filipe, foi transferida para ficar junto à sua, no jazigo real de Windsor onde se encontram depositados os restos mortais do pai, Jorge VI, da mãe, Isabel Bowes-Lyon, e da irmã, a princesa Margarida.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, após a súbita morte do pai, Jorge VI, que subiu ao trono após a abdicação do irmão, Eduardo VIII, para poder casar com uma divorciada norte-americana, Wallis Simpson.