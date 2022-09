As jóias em homenagem a Isabel II no dia do funeral

As jóias têm uma elevada importância na tradição da monarquia britânica. Entre os familiares, houve homenagens a Isabel II com peças especiais e foram cumpridos os protocolos rígidos no que diz respeito às jóias da Coroa.

Sobre o caixão real estava:

A coroa Imperial do Estado. Pesa mais de um quilo, tem mais de 3 mil pedras preciosas e quase 2.900 são diamantes.

A orbe do Soberano, uma esfera de ouro com esmeraldas, safiras, rubis, pérolas e uma ametista

O Ceptro que incorpora o segundo maior diamante do mundo conhecido como a Grande Estrela de África

No fim da cerimónia no Castelo de Windsor, o joalheiro da Coroa retira as peças de cima do caixão e é assim que termina o reinado de Isabel II.

Na última homenagem, os convidados seguem as regras de indumentária. Tem de ser preta com vestidos ou casacos até ao tornozelo, chapéu da mesma cor e véu opcional. Acabam por ser também as jóias pequenas, mas valiosas formas de prestar tributo à rainha.

Kate Middleton fez questão de usar peças que lhe terão sido doadas por Isabel II.

A princesa Charlotte usou a primeira peça de joalharia em público e com grande significado.

Também Meghan Markle usou uma oferta de Isabell II.

Camila, rainha consorte, usou um alfinete oferecido à rainha Vitória em 1897.

A coleção privada de jóias Isabel II deverá ser uma das maiores do mundo.

Os especialistas dizem que, como mulher humilde que era e pensando no legado, terá pedido para ter consigo apenas jóias muito simples, possivelmente pérolas, e a aliança em ouro galês.