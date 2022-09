O momento (ternurento) em que a princesa Charlotte indica ao irmão o que fazer

Durante o funeral da Rainha Isabel II, a princesa Charlotte foi observada a indicar ao irmão mais velho, o príncipe George, que este se deveria curvar quando o caixão da bisavó passasse por eles. O ternurento momento entre os irmãos - filhos de Kate e William - foi captado em vídeo.

Nas imagens, Charlotte, de sete anos, é vista a inclinar-se sobre o irmão, de nove anos, e dizer-lhe: “Tens de te curvar” ("You need to bow", em inglês).