O último adeus dos amigos de quatro patas à Rainha Isabel II

Os famosos cães Muick e Sandy foram fotografados na tarde desta segunda-feira no Castelo de Windsor, onde a dona e Rainha Isabel II vai ser sepultada.

Com a morte da Rainha, os cães ficarão a cargo do príncipe André e da mulher, Sarah Ferguson. A informação foi avançada pelo jornal The Guardian. O Duque de Iorque é o terceiro filho da Rainha Isabel II.