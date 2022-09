O funeral da Rainha Isabel II realiza-se hoje. As cerimónias fúnebres começam por volta das 10:30 com o cortejo do caixão até à Abadia de Westminster. Um percurso de 20 minutos que será acompanhado pro membros da família real. Às 11:00 tem início o funeral de Estado. Estarão presentes dois mil convidados, incluindo centenas de líderes e monarcas internacionais. Acompanhe aqui ao minuto e veja também em direto a emissão especial da SIC Notícias.